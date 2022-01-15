Masterchef Mehmet Şef O İsmin Elinden Tuttu! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Elinin Tersiyle İtti…

Türkiye’nin en çok sevilen isimlerinden biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, geçtiğimiz gün yayınlanan final yarışıyla ekranlara veda etti. Final esnasında eski yarışmacılarını da stüdyosunda ağırlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, unutulmayacak anlara ev sahipliği yaptı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından birine elini uzatan yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, herkesi şoke etti. O yarışmacıyı duyanlar ise, gözlerine inanamadı! Peki, Masterchef Mehmet kimin elinden tuttu? Mehmet Şef, hangi MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısına iş teklifinde bulundu? İşte detaylar…



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