Emekliye Müjde Verildi! Etekler Zil Çalacak, Göbekler Atılacak! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! Öyle Yüklü Miktarda Ki…

Bir süredir emekli olan kişileri sevindiren emekli ikramiyesinin bu sene de verileceği öğrenildi. Emeklilerin gözünü kulağını çevirdiği emekli ikramiyeleri ile ilgili yaşanan o son gelişme ise, milyonlarca emekliye müjde gibi geldi. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik ikramiyelerinde 2022 yılında yaşanacak olan o artışı nihayet açıkladı! Peki, 2022 yılı Bağkur ve SGK emeklileri ikramiye alacak mı? 2022 yılı Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu mu? 2022 yılı Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli bir süredir yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyordu. Aralık ayının enflasyonu üzerinden zam alan Bağkur ve SSK emeklileri, geçtiğimiz günlerde alacakları zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendi. Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yüzde 25’in üzerinde zam yapıldığını müjdeledi. Gerçekleşen son kabine toplantısında alınan karar göre, 2022 yılında en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu zammın ardından gözünü kulağını ikramiyelere çeviren emeklilerin, beklediği müjde nihayet geldi!

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Bir süredir Türkiye’den emekli olan kişilere veren bayram ikramiyeleri yılda iki kez olmak üzere emeklilerin hesabına geçirildi. Bu sene de devam edeceği öğrenilen yılbaşı emekli ikramiyelerinin yine Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilerin hesabına yatırılacağı öğrenildi. Bu müjdeyi olan emekliler, biraz olsun rahat bir nefes alırken; ne kadar bayram ikramiyesi alacağını da merak etmeye başladı. 2021 yılında bin 100 TL emekli ikramiyesi alan emeklilerin 2022 yılında ne kadar ikramiye alacağı da nihayet kesinleşti!

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Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1100’er TL olmak üzere 2 bin 200 TL emekli ikramiyesi alan emekliler, 2022 yılında hesaplarına yatmaya devam edecek olan emekli ikramiyelerinin miktarını merak etmeye başladı. Bu yıl artan yaşam pahalılığına karşın, emekliye verilen ikramiyenin de artacağı öğrenilirken; konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2022 yılı emekli ikramiyesini önümüzdeki günlerde milyonlarca emekli ile paylaşacağı öğrenildi.



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