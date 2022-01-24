- 24 Oca 2022 - 21:37

Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emekli Nakit İkramiye Oranları Belli oldu! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! Miktarda Ki…

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik ikramiyelerinde 2022 yılında yaşanacak olan o artışı nihayet açıkladı! Peki, 2022 yılı Bağkur ve SGK emeklileri ikramiye alacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde....

Bir süredir emekli olan kişileri sevindiren emekli ikramiyesinin bu sene de verileceği öğrenildi. Emeklilerin gözünü kulağını çevirdiği emekli ikramiyeleri ile ilgili yaşanan o son gelişme ise, milyonlarca emekliye müjde gibi geldi. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik ikramiyelerinde 2022 yılında yaşanacak olan o artışı nihayet açıkladı!

Peki, 2022 yılı Bağkur ve SGK emeklileri ikramiye alacak mı? 2022 yılı Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu mu? 2022 yılı Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…


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24 Oca 2022 - 21:37 - Yaşam

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