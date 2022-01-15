A101 Market Ayçiçek Yağlarını Dibe Çekti! Sadece Birkaç Saat Sürecek, Yetişen Alacak! 5 Kiloluk Yağ Bile…
18 sınırına dayandıktan sonra 13’e inen dolar kurunun karşısında temel gıda ürünü olan ayçiçek yağında indirime giden A101 market zincirinden vatandaşı sevindirecek bir müjde daha geldi. Sizde A101 Marketlerde yer alan yağ fiyatları ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Bir süredir hareketli dalgalanmalar ile yaşam pahalılığını bir artıran bir düşüren döviz kuru, şimdilerde 13 TL civarında seyretmeye başladı. İki haftadır kendisini 13 TL civarına sabitleyen dolar, temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkilemeye başladı. 18 sınırına dayandıktan sonra 13’e inen dolar kurunun karşısında temel gıda ürünü olan ayçiçek yağında indirime giden A101 market zincirinden vatandaşı sevindirecek bir müjde daha geldi. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü indirim kataloğunu yayınlayan A101 marketleri, ayçiçek yağında indirim üzerine indirime gittiğini duyurdu! Peki, A101 ayçiçek yağı kaç TL? A101 15 Ocak aktüel ürünleri neler? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.