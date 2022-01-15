Müge Anlı’da Rahmi Özkan Şoku! Karısına Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Görenler Şok Oldu! Adeta Yeşilçam Oyuncusu Gibi…
Canlı yayından eşine seslenen Rahmi Özkan, tüm kadınların adeta kalbini eritirken; karısına da büyük bir jest geldi. O jeste sessiz kalmayan Müge Anlı’dan ise, Rahmi Özkan’a yanıt gecikmedi! İşte Rahmi Özkan ve Karısı ile ilgili son gelişmeler...
ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen uzmanı avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz gün canlı yayında sürpriz bir olaya imza attı. Canlı yayından eşine seslenen Rahmi Özkan, tüm kadınların adeta kalbini eritirken; karısına da büyük bir jest geldi. O jeste sessiz kalmayan Müge Anlı’dan ise, Rahmi Özkan’a yanıt gecikmedi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan eşi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.