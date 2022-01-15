Müge Anlı’da Rahmi Özkan Şoku! Karısına Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Görenler Şok Oldu! Adeta Yeşilçam Oyuncusu Gibi…

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen uzmanı avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz gün canlı yayında sürpriz bir olaya imza attı. Canlı yayından eşine seslenen Rahmi Özkan, tüm kadınların adeta kalbini eritirken; karısına da büyük bir jest geldi. O jeste sessiz kalmayan Müge Anlı’dan ise, Rahmi Özkan’a yanıt gecikmedi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan eşi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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