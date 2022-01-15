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15 Oca 2022 - 16:27

Camdaki Kız Dizisi Ayrılık Kararıyla Sallandı! Sedat’ı Artık Kaderi Bile Kurtaramaz! Nalan’dan Gelen Darbe Darmaduman Etti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi televizyon dünyasını salladı! Sedat’ın yaptıkları gün yüzüne çıkınca ayrılık kararı da ortaya çıktı. Bununla birlikte seyirciler ise Sedat’ı artık kaderinin bile kurtaramayacağını dile getirdi. Nalan’dan gelen darbe her şeyi darmaduman etti! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler olacak?