Camdaki Kız Dizisi Ayrılık Kararıyla Sallandı! Sedat’ı Artık Kaderi Bile Kurtaramaz! Nalan’dan Gelen Darbe Darmaduman Etti!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi televizyon dünyasını salladı! Sedat’ın yaptıkları gün yüzüne çıkınca ayrılık kararı da ortaya çıktı. Bununla birlikte seyirciler ise Sedat’ı artık kaderinin bile kurtaramayacağını dile getirdi. Nalan’dan gelen darbe her şeyi darmaduman etti! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Nalan’ın karşısına çıkan isim, Sedat hakkında çok önemli bir şey söyleyeceğini dile getirmişti. Nalan ise bu durumdan şüphelenerek Sedat’ı yakın markaja almıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.