- 15 Oca 2022 - 16:27 G: 15 Oca 2022 - 16:42

Camdaki Kız Dizisi Ayrılık Kararıyla Sallandı! Sedat’ı Artık Kaderi Bile Kurtaramaz! Nalan’dan Gelen Darbe Darmaduman Etti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi televizyon dünyasını salladı! Sedat’ın yaptıkları gün yüzüne çıkınca ayrılık kararı da ortaya çıktı. Bununla birlikte seyirciler ise Sedat’ı artık kaderinin bile kurtaramayacağını dile getirdi. Nalan’dan gelen darbe her şeyi darmaduman etti! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler olacak?

Başrollerinde Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Nalan’ın karşısına çıkan isim, Sedat hakkında çok önemli bir şey söyleyeceğini dile getirmişti. Nalan ise bu durumdan şüphelenerek Sedat’ı yakın markaja almıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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15 Oca 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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