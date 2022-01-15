Esra Erol’un Avukatı Hülya Kızıyla Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Güzelliği Karşısında Instagram Sallandı! “Yok Artık”
Esra Erol’da programında avukat olarak yer alan ve çıkışları ile herkesin dikkatini çeken avukat Hülya Kuran ve kızı son günlerde magazin dünyasının gündeminde. Sizde Hülya Kuran ve kızı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
ATV ekranlarının güçlü yapımlarından biri haline gelmiş olan Esra Erol’da programı, şimdilerde reytinglerin zirvesine oynamaya başladı. Esra Erol’da programında avukat olarak yer alan ve çıkışları ile herkesin dikkatini çeken avukat Hülya Kuran ise, paylaştığı o fotoğraf ile herkesin ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Kızı ile ilk kez fotoğraf paylaşan Hülya Kuran’ın kızını görenler ise, “Yok artık” dedi! Peki, Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran’ın kızı kim? Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran’ın kızı ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.