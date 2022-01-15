Bim Market Zam Mam Dinlemedi! 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Resmen Çıldırdı, Koşan Alacak! “Bedava”
Özellikle kendi markası olan yağ fiyatlarında ciddi bir indirime giden BİM market zincirleri, geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağında ikinci indirimi gerçekleştirdi. Bu olay üzerine BİM’de satılan ayçiçek yağı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir vatandaşların cebini yakmaya başlayan ayçiçek yağı fiyatları değişen döviz kurunun ardından pek çok market tarafından düşürüldü. Özellikle kendi markası olan yağ fiyatlarında ciddi bir indirime giden BİM market zincirleri, geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağında ikinci indirimi gerçekleştirdi. Bu olay üzerine BİM’de satılan ayçiçek yağının fiyatlarını duyan vatandaşlar, soluğu hemencecik marketlerde aldı! Peki, BİM’de Ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı indirime mi girdi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Oca 2022 - 16:44 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.