Bim Market Zam Mam Dinlemedi! 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Resmen Çıldırdı, Koşan Alacak! “Bedava”

Bir süredir vatandaşların cebini yakmaya başlayan ayçiçek yağı fiyatları değişen döviz kurunun ardından pek çok market tarafından düşürüldü. Özellikle kendi markası olan yağ fiyatlarında ciddi bir indirime giden BİM market zincirleri, geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağında ikinci indirimi gerçekleştirdi. Bu olay üzerine BİM’de satılan ayçiçek yağının fiyatlarını duyan vatandaşlar, soluğu hemencecik marketlerde aldı! Peki, BİM’de Ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı indirime mi girdi? İşte, detaylar…



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