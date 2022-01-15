Hangi Burç Kendisini Mükemmel Zannediyor? İşte Kendisini Öve Öve Bitiremeyen Burçlar…
Mükemmellik anlayışı kişiden kişiye değişse de tanım olarak her şeyin kusursuz yapılmasını kapsadığı değişmeyen bir gerçek olarak sözlükteki yerini alıyor. Sizde Burç dünyasında kendini sürekli mükemmel zanneden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Mükemmellik anlayışı kişiden kişiye değişse de tanım olarak her şeyin kusursuz yapılmasını kapsadığı değişmeyen bir gerçek olarak sözlükteki yerini alıyor. Konu mükemmellik olduğunda ise, kişilerin burçları devreye giriyor ve bazı burçların inanılmaz derecede mükemmeliyetçi olmasını sağlıyor. Bu bağlamda bazı burçlar gerçekten mükemmel iken; bazı burçlar içlerinde var olan ego dürtüleri nedeniyle kendilerini sadece mükemmel sanıyor. Elbette o burçlar, ortamlarda kendisini övmeden ya da kendisini övdürmeden bir türlü durduramıyor! Peki, hangi burç kendisini mükemmel zannediyor? İşte kendisini öve öve bitiremeyen burçlar…
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15 Oca 2022 - 16:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.