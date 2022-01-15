Mükemmellik anlayışı kişiden kişiye değişse de tanım olarak her şeyin kusursuz yapılmasını kapsadığı değişmeyen bir gerçek olarak sözlükteki yerini alıyor. Konu mükemmellik olduğunda ise, kişilerin burçları devreye giriyor ve bazı burçların inanılmaz derecede mükemmeliyetçi olmasını sağlıyor. Bu bağlamda bazı burçlar gerçekten mükemmel iken; bazı burçlar içlerinde var olan ego dürtüleri nedeniyle kendilerini sadece mükemmel sanıyor. Elbette o burçlar, ortamlarda kendisini övmeden ya da kendisini övdürmeden bir türlü durduramıyor! Peki, hangi burç kendisini mükemmel zannediyor? İşte kendisini öve öve bitiremeyen burçlar…



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