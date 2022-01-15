Her burcun yetenekli oldukları taraflar yönetildikleri gezegenlerin konumları ve özelliklerine göre şekilleniyor. Dolayısıyla her burcun iş dünyasında başarılı olacağını söylemek çok da mümkün olmuyor. Bazı burçların insanları, avukat olmak için dünyaya gelmiş iken; bazı burçların insanları, sadece ve sadece patron olduğunda mutluluğu yakalayabiliyor. İçlerinde var olan liderlik dürtüleri sayesinde en küçük organizasyondan en büyük şirketlere kadar yönetimi kusursuz bir şekilde yapabilecek olan o burçlar için yönetim gücü yüksek demek çok da yerinde oluyor. öte yandan Zodyak kuşağının patronlarını görenler hayrete düşüyor! Peki, hangi burç patron olabilir? İşte yönetim gücü yüksek burçlar…