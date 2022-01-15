Hangi Burç Başını Duvarlara Vuracak? İşte Yakın Zamanda Yaptıklarından Pişman Olacak Burçlar…
Zodyak kuşağının kusursuz burçları gibi sürekli hata yapan ve bu alanda adeta ustalaşan burçlar, her zaman yaptıkları hatalar ile çevrelerinde tanınıyor. Bir süre sonra bu hatalardan dolayı pişman olan ve başını duvarlara vuran burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her burcun insanı her zaman doğru yolda yürüyemiyor. Zodyak kuşağının kusursuz burçları gibi sürekli hata yapan ve bu alanda adeta ustalaşan burçlar, her zaman yaptıkları hatalar ile çevrelerinde tanınıyor. Bir süre sonra bu hatalardan dolayı pişman olması olası olacak olan o burçların insanlarının ver olan bazı zaafları, onların sürekli hataya sürüklenmesini sağlıyor. Öte yandan hatalarından dolayı başını duvarlara vuracak olan o burçların insanlarını görenler hayrete düşüyor! Peki, hangi burç başını duvarlara vuracak? İşte yakın zamanda yaptıklarından pişman olacak burçlar…
15 Oca 2022 - 17:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.