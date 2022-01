Her Hatada Başını Duvarlara Vuran Burç Hangisidir? İşte Yaptıklarından Ders Çıkarmayan O Burçlar…

Her burcun insanı her zaman doğru yolda yürüyemiyor. Zodyak kuşağının kusursuz burçları gibi sürekli hata yapan ve bu alanda adeta ustalaşan burçlar, her zaman yaptıkları hatalar ile çevrelerinde tanınıyor. Bir süre sonra bu hatalardan dolayı pişman olması olası olacak olan o burçların insanlarının ver olan bazı zaafları, onların sürekli hataya sürüklenmesini sağlıyor. Öte yandan hatalarından dolayı başını duvarlara vuracak olan o burçların insanlarını görenler hayrete düşüyor! Peki, hangi burç başını duvarlara vuracak? İşte yakın zamanda yaptıklarından pişman olacak burçlar…