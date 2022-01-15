Survivor All Star İlk Oyun İfşa Edildi! Dominik Adasında Skandal Kavga! Acun Ilıcalı Bin Pişman Oldu! Büyük Patlak Ortaya Çıktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan yükseldi! Yarışmanın ilk bölümü ifşa edilirken; oyunun kazanan takımı da ortaya çıktı! Dominik adasında skandal bir kavga edileceği de ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın All Star yapma kararıyla pişmanlık yaşayacağı iddia edildi. Büyük patlak ortaya çıkarken; görenler ise şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star için saatler kaldı. Masterchef yarışmasının final olmasıyla birlikte tansiyonun yükseleceğini gösteren bir fragman yayınlanan All Star’da ipler koptu! Yarışmanın kısa fragmanı bile dengeleri değiştirirken; uzun fragmanında ise kavga olacağı gündeme düştü! Bununla birlikte yarışmanın kazanan takımı da ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.