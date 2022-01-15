- 15 Oca 2022 - 17:00 G: 15 Oca 2022 - 17:11

Survivor All Star İlk Oyun İfşa Edildi! Dominik Adasında Skandal Kavga! Acun Ilıcalı Bin Pişman Oldu! Büyük Patlak Ortaya Çıktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan yükseldi! Yarışmanın ilk bölümü ifşa edilirken; oyunun kazanan takımı da ortaya çıktı! Dominik adasında skandal bir kavga edileceği de ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın All Star yapma kararıyla pişmanlık yaşayacağı iddia edildi. Büyük patlak ortaya çıkarken; görenler ise şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star için saatler kaldı. Masterchef yarışmasının final olmasıyla birlikte tansiyonun yükseleceğini gösteren bir fragman yayınlanan All Star’da ipler koptu! Yarışmanın kısa fragmanı bile dengeleri değiştirirken; uzun fragmanında ise kavga olacağı gündeme düştü! Bununla birlikte yarışmanın kazanan takımı da ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2022 - 17:00 Ankara- Yaşam

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