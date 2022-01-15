- 15 Oca 2022 - 17:35 G: 15 Oca 2022 - 17:45

Acun Ilıcalı’dan Kahreden Acı Haber! Acun Ilıcalı’nın Kızları Öldü Mü? Kontrolden Çıktı, Kötü Haber Verildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’dan kahreden acı haber geldi! Acun Ilıcalı’nın kızlarının kaza yaptığı ortaya çıkarken; merak edenler ise Google gibi arama motorlarına “Acun Ilıcalı’nın kızları öldü mü?” sorgusunu arattı. Bunun yanında Acun Ilıcalı’nın kızlarının sağlık durumu merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

TV8, Exxen ve birçok projeye sahip olan Acun Ilıcalı, başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Dün akşam Masterchef yarışmasına canlı bağlı yapan Acun Ilıcalı’nın ise keyfinin yerinde olduğu görülmüştü. Öğlen saatlerinde ise milyonları paramparça eden haber geldi. Peki, Acun Ilıcalı’nın gözünden sakındığı kızlarının sağlık durumu nasıl?

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15 Oca 2022 - 17:35 Ankara- Yaşam

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