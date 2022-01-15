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15 Oca 2022 - 17:56

Masterchef Pelin’in Yeni Tarzı Şok Etti! Danilo Şefle Sevgili Olduğuna “Evet Aşk Var” Demişti… Kimse Tanıyamıyor, Yorumlar Gırla! “Bu Ne Be”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, yeni tarzıyla şok etti. Danilo Şefle uzun bir süre aşk dedikodularına adı karışan Pelin Zaman “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise sevgilisi Gökhan Akar’la ayrılmıştı. Şimdi ise yeni tarzı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…