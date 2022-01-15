Masterchef Pelin’in Yeni Tarzı Şok Etti! Danilo Şefle Sevgili Olduğuna “Evet Aşk Var” Demişti… Kimse Tanıyamıyor, Yorumlar Gırla! “Bu Ne Be”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, yeni tarzıyla şok etti. Danilo Şefle uzun bir süre aşk dedikodularına adı karışan Pelin Zaman “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise sevgilisi Gökhan Akar’la ayrılmıştı. Şimdi ise yeni tarzı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir izlenme alan başarılı yarışma ise 6 aylık serüveni noktaladılar. Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında geçen final oyunu ise tansiyonu yükseltmişti. Pelin Zaman ise yarışmacılar arasında güzelliğiyle ışıldayan isim olmuştu. Yeni imajıyla şok eden Pelin Zaman’a ise yorumlar gırla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.