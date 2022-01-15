- 15 Oca 2022 - 18:29 G: 15 Oca 2022 - 19:08

Acun Ilıcalı Tercihini Yaptı! Ebru Gündeş Mi, Hadise Mi? Yasak Aşk Üçgeni Masada… Ebru Gündeş ile Hadise'de sular durulmuyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’dan gündemi sarsacak itiraf geldi! Hadise ve Ebru Gündeş hakkında aylar sonra konuşan Acun Ilıcalı, “Tercih etmedim” sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş gündeme aldatma ve ihanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Hadise ve Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab arasında bir ilişki vardı! Hadise her ne kadar bu iddiaları yalanlasa bile Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’tan konu hakkında bir açıklama gelmeyince akıllarda soru işareti kalmıştı. Dahası Ebru Gündeş bu iddialarla anılınca; Reza Zarab’tan boşanma kararı almıştı. Tüm bu olaylar yaşanırken; O Ses Türkiye’de Hadise’nin olmaması ve Ebru Gündeş’in olması birçok yoruma neden olmuştu. Acun Ilıcalı ise ilk kez bu konu hakkında konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2022 - 18:29 Ankara- Yaşam

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