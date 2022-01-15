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15 Oca 2022 - 18:55

Danilo Zanna’dan Eski Eşine Skandal Gönderme! Yalanlar Ortaya Döküldü, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çıldırabilir, Delirebilir! “Şefim Neler Diyorsunuz?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danilo Zanna’nın paylaşımı eski eşe gönderme olarak yorumlandı! Yalandan konu açan Danilo Zanna, öyle bir şey dedi ki, takipçilerinden “Tuğçe delirecek, çıldıracak” yorumlarında bulundu.