15 Oca 2022 - 18:55 Güncelleme: 15 Oca 2022 - 19:16
Danilo Zanna’dan Eski Eşine Skandal Gönderme! Yalanlar Ortaya Döküldü, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çıldırabilir, Delirebilir! “Şefim Neler Diyorsunuz?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danilo Zanna’nın paylaşımı eski eşe gönderme olarak yorumlandı! Yalandan konu açan Danilo Zanna, öyle bir şey dedi ki, takipçilerinden “Tuğçe delirecek, çıldıracak” yorumlarında bulundu.
Geçtiğimiz aylarda ikili yollarını tamamen ayırma kararı almıştı. Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna’dan boşanma sebebini ise yapmış olduğu paylaşımla duyurdu! Danilo Şef, Tuğçe Demirbilek’in iddialarına göre yalan dolu bir hayat yaşıyordu. Şimdi ise Danilo Şef öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.