Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si İçine Hiçbir Şey Giymedi! Saten Mini Elbisesiyle Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yandık Be”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, iç çamaşırı giymeden paylaşım yapınca; ortalık alev alev yandı! Saten mini bir elbise giyerek, güzelliğini gösteren Ela Yörüklü’nün bacak bacak üstüne attığı poz ise nefesleri kesti! İşte Arka Sokaklar dizisinin güzel oyuncusu Ela Yörüklü’den gelen o şok paylaşım…
Başrollerinde Oya Akar, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı diziye 14. Sezonda katılmış olan başarılı oyuncu Ela Yörüklü, dizide ise Ezgi Vural karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ela Yörüklü’nün sosyal medya hesabına girenler ise cesur pozlarla karşılaşınca şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.