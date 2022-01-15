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15 Oca 2022 - 19:24

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si İçine Hiçbir Şey Giymedi! Saten Mini Elbisesiyle Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yandık Be”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, iç çamaşırı giymeden paylaşım yapınca; ortalık alev alev yandı! Saten mini bir elbise giyerek, güzelliğini gösteren Ela Yörüklü’nün bacak bacak üstüne attığı poz ise nefesleri kesti! İşte Arka Sokaklar dizisinin güzel oyuncusu Ela Yörüklü’den gelen o şok paylaşım…