- 15 Oca 2022 - 19:24 G: 15 Oca 2022 - 19:35

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si İçine Hiçbir Şey Giymedi! Saten Mini Elbisesiyle Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yandık Be”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, iç çamaşırı giymeden paylaşım yapınca; ortalık alev alev yandı! Saten mini bir elbise giyerek, güzelliğini gösteren Ela Yörüklü’nün bacak bacak üstüne attığı poz ise nefesleri kesti! İşte Arka Sokaklar dizisinin güzel oyuncusu Ela Yörüklü’den gelen o şok paylaşım…

Başrollerinde Oya Akar, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı diziye 14. Sezonda katılmış olan başarılı oyuncu Ela Yörüklü, dizide ise Ezgi Vural karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ela Yörüklü’nün sosyal medya hesabına girenler ise cesur pozlarla karşılaşınca şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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