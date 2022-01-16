Survivor'da Tarihte Bir İlk! Acun Ilıcalı Açıklayınca Tüm Ada Sallandı, Bütün Yarışmacılar Büyük Riskte! Acun Artık Sabredemiyor...
Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Balamasıyla birlikte heyecan da başlamış oldu. Birbirinden başarılı yarışmacıların sıkı bir şekilde ter döktükleri yeni sezonda, ilk sakatlık erkenden yaşanmış oldu. Acun Ilıcalı, devamında yaptığı açıklamayla birlikte tüm adayı salladı. Artık sabredemeyen Ilıcalı, son kararını net bir şekilde açıkladı!
Geçmiş sezonlarda yarışmış birbirinden iddialı ve başarılı yarışmacılar 2022 sezonunda kıyasıya rekabet içerisine girecek. İlk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022 sezonunda ilk sakatlığı yaşayan isim Barış Murat Yağcı oldu. Dokunulmazlık oyunu için ünlüler takımında mücadele içerisine giren Barış Murat Yağcı, dengesinde bir kayıp meydana gelince parkurdan aşağı yuvarlandı. Acılar içerisinde kıvranan Yağcı'ya ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.