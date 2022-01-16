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16 Oca 2022 - 13:05

Survivor'da Tarihte Bir İlk! Acun Ilıcalı Açıklayınca Tüm Ada Sallandı, Bütün Yarışmacılar Büyük Riskte! Acun Artık Sabredemiyor...

Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Balamasıyla birlikte heyecan da başlamış oldu. Birbirinden başarılı yarışmacıların sıkı bir şekilde ter döktükleri yeni sezonda, ilk sakatlık erkenden yaşanmış oldu. Acun Ilıcalı, devamında yaptığı açıklamayla birlikte tüm adayı salladı. Artık sabredemeyen Ilıcalı, son kararını net bir şekilde açıkladı!