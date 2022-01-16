Acun Ilıcalı Masterchef Eren'in Elinden Tuttu! Kesenin Ağzını Öyle Bir Açtı ki; Bu Para, Para Değil! Resmen Servet...
Masterchef Türkiye'de şampiyonun kim olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı ise ödüller konusunda kesenin ağzını tamamen açtı. Acun Ilıcalı final yapan Masterchef'in başarılı şampiyonu Eren'in elinden tuttu. Normalde verilen ödül lüks bir arabaydı. Acun Ilıcalı, Eren'in elinden tuttu ve bu ödülün yanı sıra farklı bir ödül daha verdi.
Masterchef Türkiye macerası dün akşam muhteşem bir finalin sonucunda tamamen bitti. Heyecan ve rekabet gerilimiyle izleyenleri resmen ekranlara bağlayan Masterchef Türkiye'de yemekleriyle şov yapan Eren, şampiyonluğu elde etti. Masterchef Eren, şampiyonluk kupasının yanında lüks bir arabaya da sahip oldu. Detaylar diğer sayfada!
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.