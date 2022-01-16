- 16 Oca 2022 - 13:36 G: 16 Oca 2022 - 14:10

EDHO'yla İlgili İnanılmaz Oktay Kaynarca Çıkışı! Resmen Nefret Ediyor, Dizinin Adını Bile Duymak İstemiyor! Eşkıya'nın ve Kaynarca'nın Kaderi Belli Oldu...

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la akıllara kazınan ve dizinin yayından kaldırılmasıyla birlikte herhangi bir projede adını göstermeyen Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıktığı esnada objektiflere yakalandı. Usta oyuncu, EDHO'nun dijital bir platformda yayınlanacağına dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Sezon başından itibaren ekranlardan uzak olan Oktay Kaynarca, Etiler Da Mario'dan çıktığı esnada objektiflere yakalını. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensupları tarafından sorulan soruları cevapladı. Soruları cevaplarken oldukça yükselen Oktay Kaynarca, resmen diziden nefret ettiğine dair sinyal vermiş oldu. 

Detaylar diğer sayfada!

16 Oca 2022 - 13:36 Ankara- Yaşam

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