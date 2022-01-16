"Survivor Barış Murat Yağcı Diskalifiye" Ortalık Karıştı! Dünkü Sakatlık Neler Getiriyor? Acun Ilıcalı Kararını Verdi mi? Milyonlar Şok!

Geçmiş sezonlarda yarışmış birbirinden iddialı ve hırslı yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de hep bir araya geldi. İlk bölümüyle birlikte ekranlara gelen Survivor All Star 2022 sezonunda ilk sakatlık Barış Murat Yağcı'nın başına geldi. Oyun sırasında ayağı ipte takılan talihsiz yarışmacı Yağcı, sağ dirseğini zedeledi. Bu zedeleme sonucunda diskalifiye olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili tüm detaylar bugün netleşti!