"Survivor Barış Murat Yağcı Diskalifiye" Ortalık Karıştı! Dünkü Sakatlık Neler Getiriyor? Acun Ilıcalı Kararını Verdi mi? Milyonlar Şok!
Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Tüm zamanların enlerinin yer aldığı All Star 2022'de birbirinden başarılı yarışmacılar ter döküyor. Daha ilk bölümüyle dün ekranlardaki yerini alan All Star 2022'de Yağcı'nın başına çok talihsiz bir olay geldi ve Yağcı sakatlandı. Oyun esnasında bacağı ipe takılınca olanlar oldu...
Geçmiş sezonlarda yarışmış birbirinden iddialı ve hırslı yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de hep bir araya geldi. İlk bölümüyle birlikte ekranlara gelen Survivor All Star 2022 sezonunda ilk sakatlık Barış Murat Yağcı'nın başına geldi. Oyun sırasında ayağı ipte takılan talihsiz yarışmacı Yağcı, sağ dirseğini zedeledi. Bu zedeleme sonucunda diskalifiye olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili tüm detaylar bugün netleşti!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.