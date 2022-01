Anasayfa/

16 Oca 2022 - 14:15

"Survivor Barış Murat Yağcı Diskalifiye" Ortalık Karıştı! Dünkü Sakatlık Neler Getiriyor? Acun Ilıcalı Kararını Verdi mi? Milyonlar Şok!

Survivor All Star 2022 büyük bir hızla devam ediyor. Tüm zamanların enlerinin yer aldığı All Star 2022'de birbirinden başarılı yarışmacılar ter döküyor. Daha ilk bölümüyle dün ekranlardaki yerini alan All Star 2022'de Yağcı'nın başına çok talihsiz bir olay geldi ve Yağcı sakatlandı. Oyun esnasında bacağı ipe takılınca olanlar oldu...