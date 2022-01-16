- 16 Oca 2022 - 14:29 G: 16 Oca 2022 - 15:14

Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!

Yaptığı simit açıklamasıyla çok büyük tepki toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yeniden magazin gündeminin ilk sırasında yerini aldı. Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalar milyonların dikkatini çekti. Sim

Ekonomi yorumuyla tepkilerin odağı haline gelen ve "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle gündem haline gelen Hülya Avşar, yeni bir tartışmanın odağı haline geldi. Magazin gündemi tekrardan Avşar'la çalkalanmaya başladı. 

Detaylar diğer sayfada!

16 Oca 2022 - 14:29 Ankara- Yaşam

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