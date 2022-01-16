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16 Oca 2022 - 14:29

Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!

Yaptığı simit açıklamasıyla çok büyük tepki toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yeniden magazin gündeminin ilk sırasında yerini aldı. Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalar milyonların dikkatini çekti. Sim