16 Oca 2022 - 14:29 Güncelleme: 16 Oca 2022 - 15:14
Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Yaptığı simit açıklamasıyla çok büyük tepki toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yeniden magazin gündeminin ilk sırasında yerini aldı. Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalar milyonların dikkatini çekti. Sim
Ekonomi yorumuyla tepkilerin odağı haline gelen ve "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle gündem haline gelen Hülya Avşar, yeni bir tartışmanın odağı haline geldi. Magazin gündemi tekrardan Avşar'la çalkalanmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.