Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin bir kuruluşu olan Tarım Kredi Marketlerde indirimlerin ardı arkası kesilmiyor. Diğer marketler gibi artık haftalık düzenli bir şekilde katalog yayınlayan Tarım Kredi Market'te ürünler 10 - 20 TL aralığında satılıyor. İşte güncel durum!

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