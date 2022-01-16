- 16 Oca 2022 - 15:15 G: 16 Oca 2022 - 15:25

Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!

Tarım Kredi Market, yaptığı indirimlerle birlikte adından sık sık bahsettirirken; son yaptığı haftanın fırsatlarıyla milyonların dikkatini çekti. Oldukça uygun fiyata satış yapan Tarım Kredi Market; sucuk, süt, domates gibi ürünlerle birlikte vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İşte güncel fiyatlar!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin bir kuruluşu olan Tarım Kredi Marketlerde indirimlerin ardı arkası kesilmiyor. Diğer marketler gibi artık haftalık düzenli bir şekilde katalog yayınlayan Tarım Kredi Market'te ürünler 10 - 20 TL aralığında satılıyor. İşte güncel durum! 

Detaylar ve fiyatlar diğer sayfada!

16 Oca 2022 - 15:15 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava… mask
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava…
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin… mask
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı! mask
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı!
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