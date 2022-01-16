Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
Tarım Kredi Market, yaptığı indirimlerle birlikte adından sık sık bahsettirirken; son yaptığı haftanın fırsatlarıyla milyonların dikkatini çekti. Oldukça uygun fiyata satış yapan Tarım Kredi Market; sucuk, süt, domates gibi ürünlerle birlikte vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İşte güncel fiyatlar!
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin bir kuruluşu olan Tarım Kredi Marketlerde indirimlerin ardı arkası kesilmiyor. Diğer marketler gibi artık haftalık düzenli bir şekilde katalog yayınlayan Tarım Kredi Market'te ürünler 10 - 20 TL aralığında satılıyor. İşte güncel durum!
Detaylar ve fiyatlar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.