Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Belgelendi! “Aşığım Sana” Aşkını Haykırdı, Instagram Karıştı! Mehmet Şef Şok Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen, aşkını haykırdı! Dilara’yla aşkını belgeleyen isim, “Aşığım sana” yorumunda bulundu. Instagram’ı karıştıran bu durum sonrasında Mehmet Şefin şok olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının final bölümü geçtiğimzi günlerde ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasında finale kalan son iki isim ise Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin olmuştu. Hayat adını verdiği yemekle ikinci olan Hasan Biltekin, Bostan adını verdiği yemekle birinci olan Eren Kaşıkçı’ya yenik düşmüştü. O sırada ise Dilara ve Sergen arasındaki elektrik gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise şok bir olay yaşandı ve aşkları belgelendi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.