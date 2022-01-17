Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Belgelendi! “Aşığım Sana” Aşkını Haykırdı, Instagram Karıştı! Mehmet Şef Şok Olacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının final bölümü geçtiğimzi günlerde ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasında finale kalan son iki isim ise Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin olmuştu. Hayat adını verdiği yemekle ikinci olan Hasan Biltekin, Bostan adını verdiği yemekle birinci olan Eren Kaşıkçı’ya yenik düşmüştü. O sırada ise Dilara ve Sergen arasındaki elektrik gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise şok bir olay yaşandı ve aşkları belgelendi!

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