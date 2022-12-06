- 06 Ara 2022 - 14:19 G: 06 Ara 2022 - 14:21

Yargı Dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! 22 yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlar... Meğer Aynı Dizideymişler!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komisere hayat veren Uğur Aslan’dan şok sözler arka arkaya geldi. Yargı dizisinin senaristi olan eşi hakkında öyle bir şey dedi ki, duyanlar resmen delirdi. Birçok kişi ise Yargı dizisinin oyuncusunun eşinden ayrılmak istediğini bile getirdi! Peki, Uğur Aslan neler dedi?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin büyüleyici senaryosu ve üstün oyunculukları, diğer dizilerden ayrılan en önemli detaylardan birisi olurken; dizinin senaristiyle evli olan Uğur Aslan eşi hakkında skandal sözlere yer verdi ve sosyal medyanın dile düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2022 - 14:19 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şevval Sam’ın Eski Kocası Görenler Şok Oldu! Oğlu Taro Emir Tekin'in Babası Bakım Kim Çıktı! Meğer Ünlü Futbolcu… mask
Şevval Sam’ın Eski Kocası Görenler Şok Oldu! Oğlu Taro Emir Tekin'in Babası Bakım Kim Çıktı! Meğer Ünlü Futbolcu…
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Yakalandı! Kucak Kucağa… Rolle Gerçek Karıştı; Büyük Aşk Yolda… Sevgilisi Şimdi Çıldıracak! mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Yakalandı! Kucak Kucağa… Rolle Gerçek Karıştı; Büyük Aşk Yolda… Sevgilisi Şimdi Çıldıracak!
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi… mask
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi…
2023 Asgari Ücrete Temmuz Ayında Bir Zam Daha Olacak mı? Milyonlar Eli Kulağında Bunu Bekliyor; En Az 8.500 Lira Deniyordu… mask
2023 Asgari Ücrete Temmuz Ayında Bir Zam Daha Olacak mı? Milyonlar Eli Kulağında Bunu Bekliyor; En Az 8.500 Lira Deniyordu…
Kızılcık Şerbeti Dizisine Show TV Kararı! Her Bölümde Farklı Bir Kriz Çıkıyordu; Öyle Bir Şeye “Tamam” Denildi Ki… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisine Show TV Kararı! Her Bölümde Farklı Bir Kriz Çıkıyordu; Öyle Bir Şeye “Tamam” Denildi Ki…
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL