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06 Ara 2022 - 14:19

Yargı Dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! 22 yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlar... Meğer Aynı Dizideymişler!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komisere hayat veren Uğur Aslan’dan şok sözler arka arkaya geldi. Yargı dizisinin senaristi olan eşi hakkında öyle bir şey dedi ki, duyanlar resmen delirdi. Birçok kişi ise Yargı dizisinin oyuncusunun eşinden ayrılmak istediğini bile getirdi! Peki, Uğur Aslan neler dedi?