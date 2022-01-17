- 17 Oca 2022 - 09:57 G: 17 Oca 2022 - 10:04

Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Sözler! Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Duyanlar Delirdi! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komisere hayat veren Uğur Aslan’dan şok sözler arka arkaya geldi. Yargı dizisinin senaristi olan eşi hakkında öyle bir şey dedi ki, duyanlar resmen delirdi. Birçok kişi ise Yargı dizisinin oyuncusunun eşinden ayrılmak istediğini bile getirdi! Peki, Uğur Aslan neler dedi?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin büyüleyici senaryosu ve üstün oyunculukları, diğer dizilerden ayrılan en önemli detaylardan birisi olurken; dizinin senaristiyle evli olan Uğur Aslan eşi hakkında skandal sözlere yer verdi ve sosyal medyanın dile düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2022 - 09:57 Ankara- Magazin

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