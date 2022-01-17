Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Sözler! Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Duyanlar Delirdi! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komisere hayat veren Uğur Aslan’dan şok sözler arka arkaya geldi. Yargı dizisinin senaristi olan eşi hakkında öyle bir şey dedi ki, duyanlar resmen delirdi. Birçok kişi ise Yargı dizisinin oyuncusunun eşinden ayrılmak istediğini bile getirdi! Peki, Uğur Aslan neler dedi?
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin büyüleyici senaryosu ve üstün oyunculukları, diğer dizilerden ayrılan en önemli detaylardan birisi olurken; dizinin senaristiyle evli olan Uğur Aslan eşi hakkında skandal sözlere yer verdi ve sosyal medyanın dile düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.