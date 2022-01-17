Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Oca 2022 - 09:57

Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Sözler! Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Duyanlar Delirdi! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komisere hayat veren Uğur Aslan’dan şok sözler arka arkaya geldi. Yargı dizisinin senaristi olan eşi hakkında öyle bir şey dedi ki, duyanlar resmen delirdi. Birçok kişi ise Yargı dizisinin oyuncusunun eşinden ayrılmak istediğini bile getirdi! Peki, Uğur Aslan neler dedi?