Survivor All Star Hikmet Hastanelik Oldu! Acun Medya’nın Hatası Başına Bela Açmıştı… Sonuç: Diskalifiye! Kaderi Yakasını Bırakmadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Hikmet hastanelik oldu! Acun Medya hatasından dolayı başına bela üzerine bela gelirken; son durumunun ise diskalifiye olduğu ortaya çıktı! Kaderinin yakasını bırakmadığı ise gözler önüne serilmiş oldu! Peki, Survivor Al Star’da ne oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar sürgün adasına gitmemek ve ilk haftadan elenmemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Oyun kazanmaları gerekirken; Ünlüler takımı ise yine kaybeden takım olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise skandal bir olay çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.