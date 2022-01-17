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17 Oca 2022 - 10:49

Survivor All Star Hikmet Hastanelik Oldu! Acun Medya’nın Hatası Başına Bela Açmıştı… Sonuç: Diskalifiye! Kaderi Yakasını Bırakmadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Hikmet hastanelik oldu! Acun Medya hatasından dolayı başına bela üzerine bela gelirken; son durumunun ise diskalifiye olduğu ortaya çıktı! Kaderinin yakasını bırakmadığı ise gözler önüne serilmiş oldu! Peki, Survivor Al Star’da ne oluyor?