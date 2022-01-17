- 17 Oca 2022 - 10:52 G: 17 Oca 2022 - 11:12

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 17 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 17 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralılar, yeni haftada da su kesintilerinin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Yaşanacak olan kesintiler ile ilgili detaylı bir bilgi almak isteyen Ankaralılar, Ankara’da suların ne zaman geri geleceği sorusuna cevap arıyor. Peki, ASKİ 17 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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17 Oca 2022 - 10:52 - Yaşam

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