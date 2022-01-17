- 17 Oca 2022 - 11:14 G: 17 Oca 2022 - 11:27

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hakkında Şok Karar! Oktay Kaynarca’dan Tokat Gibi Açıklama Geldi! Film Olacak Deniyordu, Büyük Fiyasko! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan skandal karar geldi. Dizide Hızır Reis karakterine hayat veren başarılı oyuncu tokat gibi bir açıklama yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin filme çevrileceği ve kadroda Oktay Kaynarca’nın da olacağı konuşulmuştu ama gerçekler şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi aylar önce 200. Bölümüyle ekranlara gelecekti ama ATV ve yapım arasında çıkan skandal sorun dizinin final yapmasına neden olmuştu. Dizinin ekranlara ne olursa olsun döneceği o dönemlerde konuşulmuş ama Oktay Kaynarca, ısrarlar böyle bir şeyin olmayacağını duyurmuştu. Şimdi ise Oktay Kaynarca’dan yeni açıklama geldi! Meğer…

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17 Oca 2022 - 11:14 Ankara- Yaşam

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