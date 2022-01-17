Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hakkında Şok Karar! Oktay Kaynarca’dan Tokat Gibi Açıklama Geldi! Film Olacak Deniyordu, Büyük Fiyasko! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan skandal karar geldi. Dizide Hızır Reis karakterine hayat veren başarılı oyuncu tokat gibi bir açıklama yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin filme çevrileceği ve kadroda Oktay Kaynarca’nın da olacağı konuşulmuştu ama gerçekler şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi aylar önce 200. Bölümüyle ekranlara gelecekti ama ATV ve yapım arasında çıkan skandal sorun dizinin final yapmasına neden olmuştu. Dizinin ekranlara ne olursa olsun döneceği o dönemlerde konuşulmuş ama Oktay Kaynarca, ısrarlar böyle bir şeyin olmayacağını duyurmuştu. Şimdi ise Oktay Kaynarca’dan yeni açıklama geldi! Meğer…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.