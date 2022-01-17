Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hakkında Şok Karar! Oktay Kaynarca’dan Tokat Gibi Açıklama Geldi! Film Olacak Deniyordu, Büyük Fiyasko! Meğer…

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi aylar önce 200. Bölümüyle ekranlara gelecekti ama ATV ve yapım arasında çıkan skandal sorun dizinin final yapmasına neden olmuştu. Dizinin ekranlara ne olursa olsun döneceği o dönemlerde konuşulmuş ama Oktay Kaynarca, ısrarlar böyle bir şeyin olmayacağını duyurmuştu. Şimdi ise Oktay Kaynarca’dan yeni açıklama geldi! Meğer…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!