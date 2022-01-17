17 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Geçtiğimiz hafta başkentin çeşitli noktalarında etkisini gösteren elektrik kesintileri, yeni haftada da etkisini göstermeye devam ediyor. Bir süredir gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan elektrik kesintileri, başkentlileri de bir hayli endişelendiriyor. Peki, 17 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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