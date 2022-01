Survivor Panorama 2022 Hangi Kanalda? 2022 Survivor Panorama sunucuları kimler?

İddialı bir yarış ile yeni bir sezona daha başlayan Survivor Türkiye yarışması, All Star formatı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Tüm sezonların en acımasız yarışını ekranlara getirmeye başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasını yorumlamak için yayınlanan Survivor Panorama da All Star yarışı ile birlikte ekranlarının yayın akışına girdi. Bu sene iddialı isimlerin sunuculuğunda ekranlara gelecek olan Survivor Panoroma, yeni sunucuları ile de herkesi şoke etti! Peki, Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? 15 Ocak Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte, detaylar…



