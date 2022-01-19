19 Oca 2022 - 00:37
Serdar Ortaç Açıklamasıyla Herkesi Şoka Soktu! Eski Eşine de, Sevgilisine de verdi veriştirdi… “Yok Artık” Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç sanal linç kurbanı oldu. Eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür hakkında dedikleri “Yok artık” yorumuna neden oldu. Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum ise Twitter’ı ayağa kaldırdı. İşte milyonlara “Deme onu” dedirten sözler!
Geçtiğimiz gece Maslak’ta, Yeni Gazino isimli bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarını seslendirmek için sahneye çıktı ve sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Çıkışta ise muhabirlerine sorularına şok yanıtlar verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.