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17 Oca 2022 - 23:44

Serdar Ortaç 'tan Şoka Sokan Açıklama ! Eski Eşine de, Sevgilisine de verdi veriştirdi… “Yok Artık” Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç sanal linç kurbanı oldu. Eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür hakkında dedikleri “Yok artık” yorumuna neden oldu. Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum ise Twitter’ı ayağa kaldırdı. İşte milyonlara “Deme onu” dedirten sözler!