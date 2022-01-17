Alişan’ın Yeni Oyuncağını Görenler Delirdi! Asgari Ücretli Kafayı Yiyecek, Tam Tamına… Dudaklar Uçukladı, İçler Eridi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni oyuncağını görenler adeta delirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Alişan’ın aracı, asgari ücretlileri ise delirtti. Dudakları uçuklatan bu fiyat içlerinde erimesine neden oldu. Tam tamına…
Başarılı türkücü Alişan, her hamlesiyle gündemde kalmayı başarıyordu. Geçtiğimiz günlerde Alişan, eşi hakkında; “Buse bir dizide öpüşmüş olsaydı benim eşim olamaz” yorumunda bulunmuş ve bu konu tartışma yaratmıştı. Birçok kişi kendisinin Cennet Mahallesi dizisin Çağla Şikel’e öpüştüğünü dile getirmişti. Alişan ise o anlara karşılık “Ben orada Çağla’yı değil, kolumu öpüyorum” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Alişan’ın yeni aracı delirtti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.