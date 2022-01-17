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17 Oca 2022 - 14:57

Alişan’ın Yeni Oyuncağını Görenler Delirdi! Asgari Ücretli Kafayı Yiyecek, Tam Tamına… Dudaklar Uçukladı, İçler Eridi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni oyuncağını görenler adeta delirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Alişan’ın aracı, asgari ücretlileri ise delirtti. Dudakları uçuklatan bu fiyat içlerinde erimesine neden oldu. Tam tamına…