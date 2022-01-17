- 17 Oca 2022 - 15:21 G: 17 Oca 2022 - 15:25

Vedat Milor Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Leman Sam İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden ünlü şarkıcı Leman Sam ile girdiği polemik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Vedat Milor’den Leman Sam’a ilginç bir çıkış daha geldi. Sizde Vedat Milor ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden ünlü şarkıcı Leman Sam ile girdiği polemik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Vedat Milor’den Leman Sam’a ilginç bir çıkış daha geldi. Bunun üzerine magazin takipçilerinin ilgisini çeken Leman Sam ve Vedat Milor ikilisi, arasındaki yaş farkı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Vedat Milor kaç yaşında? Vedat Milor kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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17 Oca 2022 - 15:21 - Magazin

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