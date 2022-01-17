Vedat Milor Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Leman Sam İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden ünlü şarkıcı Leman Sam ile girdiği polemik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Vedat Milor’den Leman Sam’a ilginç bir çıkış daha geldi. Sizde Vedat Milor ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden ünlü şarkıcı Leman Sam ile girdiği polemik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Vedat Milor’den Leman Sam’a ilginç bir çıkış daha geldi. Bunun üzerine magazin takipçilerinin ilgisini çeken Leman Sam ve Vedat Milor ikilisi, arasındaki yaş farkı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Vedat Milor kaç yaşında? Vedat Milor kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 15:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.