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17 Oca 2022 - 15:21

Vedat Milor Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Leman Sam İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden ünlü şarkıcı Leman Sam ile girdiği polemik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Vedat Milor’den Leman Sam’a ilginç bir çıkış daha geldi. Sizde Vedat Milor ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...