Selin Şekerci Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İbrahim Selim İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir birlikte olan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çiftinden hayranlarını üzecek haber geçtiğimiz günlerde geldi. Çiftin ayrılma kararı alıp almadığı merak ile takip edilmeye başlanırken; magazin takipçileri, her iki ismi de mercek altına çoktan aldı. Öte yandan Selin Şekerci ile İbrahim Selim arasındaki yaş farkı ünlü çift hakkında herkesi şoke eden detaylardan biri oldu. Peki, Selin Şekerci kaç yaşında? Selin Şekerci kimdir, aslen nereli? Selin Şekerci sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Selin Şekerci ile İbrahim Selim ayrıldı mı? İşte, detaylar…



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