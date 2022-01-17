Selin Şekerci Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İbrahim Selim İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir birlikte olan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çiftinden hayranlarını üzecek haber geçtiğimiz günlerde geldi. Çiftin ayrılma kararı alıp almadığı merak ile takip edilmeye başlanırken; magazin takipçileri, her iki ismi de mercek altına çoktan aldı. Sizde Selin Şekerci ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Bir süredir birlikte olan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çiftinden hayranlarını üzecek haber geçtiğimiz günlerde geldi. Çiftin ayrılma kararı alıp almadığı merak ile takip edilmeye başlanırken; magazin takipçileri, her iki ismi de mercek altına çoktan aldı. Öte yandan Selin Şekerci ile İbrahim Selim arasındaki yaş farkı ünlü çift hakkında herkesi şoke eden detaylardan biri oldu. Peki, Selin Şekerci kaç yaşında? Selin Şekerci kimdir, aslen nereli? Selin Şekerci sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Selin Şekerci ile İbrahim Selim ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 15:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.