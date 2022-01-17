Survivor 2022 Hangi Günler Yayınlanıyor Merak Uyandırdı! Survivor 2022 All Star Saat Kaçta Başlıyor?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, ekranlara geri döndü. İddialı yarışı ile şimdiden seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Survivor Türkiye yarışması, bu sene All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Sizde Survivor All Star yarışmasının yayın tarihi ile ilgili bilgileri merak ediyorsanız işte size detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, ekranlara geri döndü. İddialı yarışı ile şimdiden seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Survivor Türkiye yarışması, bu sene All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Son dönemlerin en zorlu parkurları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, yayın günlerini de belirledi. Peki, Survivor 2022 hangi günler yayınlanıyor? Survivor 2022 All Star saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 17:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.