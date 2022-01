Survivor 2022 Hangi Günler Yayınlanıyor Merak Uyandırdı! Survivor 2022 All Star Saat Kaçta Başlıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, ekranlara geri döndü. İddialı yarışı ile şimdiden seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Survivor Türkiye yarışması, bu sene All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Son dönemlerin en zorlu parkurları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, yayın günlerini de belirledi. Peki, Survivor 2022 hangi günler yayınlanıyor? Survivor 2022 All Star saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...