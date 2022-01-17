JÖH Ne Demek Merak Uyandırdı! JÖH Nasıl Olunur? JÖH’ün Açılımı Nedir? JÖH Olmak İçin Şartlar Neler?
Şimdilerde alım yapması beklenen JÖH, vatandaşların ilgisini çeken konuların arasına girdi. Bir süredir toplu yaptığı alımlar ile adından çokça söz ettiren JÖH, yeni bir alım için daha düğmeye başladı. Sizde JÖH ile ilgili detayları ve nasıl olunacağına dair bilgileri araştırıyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde alım yapması beklenen JÖH, vatandaşların ilgisini çeken konuların arasına girdi. Bir süredir toplu yaptığı alımlar ile adından çokça söz ettiren JÖH, yeni bir alım için daha düğmeye başladı. JÖH olmak isteyen vatandaşlar ise, şartları ve nasıl olabileceğini merak etmeye başladı. Peki, JÖH ne demek? Nasıl JÖH olunur? JÖH’ün açılımı nedir? JÖH olmak için şartlar neler? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 17:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.