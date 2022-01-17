JÖH Ne Demek Merak Uyandırdı! JÖH Nasıl Olunur? JÖH’ün Açılımı Nedir? JÖH Olmak İçin Şartlar Neler?

Şimdilerde alım yapması beklenen JÖH, vatandaşların ilgisini çeken konuların arasına girdi. Bir süredir toplu yaptığı alımlar ile adından çokça söz ettiren JÖH, yeni bir alım için daha düğmeye başladı. JÖH olmak isteyen vatandaşlar ise, şartları ve nasıl olabileceğini merak etmeye başladı. Peki, JÖH ne demek? Nasıl JÖH olunur? JÖH’ün açılımı nedir? JÖH olmak için şartlar neler? İşte, detaylar…



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