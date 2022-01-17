- 17 Oca 2022 - 23:42

Masterchef’in Sergen İş Adamı Oluyor! Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni İşi!

. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ile ilgili güncel ve son bilgiler haberimizde...

Geçtiğimiz hafta itibariyle TV8 ekranlarına veda eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ardından pek çok popüler isim bıraktı. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ise, yeni mesleği ile herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Sergen şimdi ne yapıyor? MasterChef Sergen’in yeni projesi ne? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Oca 2022 - 23:42 - Masterchef Türkiye 2021

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Belgelendi! “Aşığım Sana” Aşkını Haykırdı, Instagram Karıştı! Mehmet Şef Şok Olacak! mask
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Belgelendi! “Aşığım Sana” Aşkını Haykırdı, Instagram Karıştı! Mehmet Şef Şok Olacak!
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Ortaya Çıktı! Birbirlerine Sokuldular, Ellerini Tuttular! “Kardeşim” Demişti Ama Gözlerden Kaçmadı! mask
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Ortaya Çıktı! Birbirlerine Sokuldular, Ellerini Tuttular! “Kardeşim” Demişti Ama Gözlerden Kaçmadı!
Masterchef Kahini Son Gece Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi… mask
Masterchef Kahini Son Gece Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi…
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?” mask
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?”
Acun Ilıcalı Masterchef Eren'in Elinden Tuttu! Kesenin Ağzını Öyle Bir Açtı ki; Bu Para, Para Değil! Resmen Servet... mask
Acun Ilıcalı Masterchef Eren'in Elinden Tuttu! Kesenin Ağzını Öyle Bir Açtı ki; Bu Para, Para Değil! Resmen Servet...
Masterchef Mehmet Şef O İsmin Elinden Tuttu! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Elinin Tersiyle İtti… mask
Masterchef Mehmet Şef O İsmin Elinden Tuttu! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Elinin Tersiyle İtti…
Acun Ilıcalı Masterchef'te Para Dağıttı! Bir Değil Tam İki Ödül Birden Verildi! 700 Bin Lira Deniyordu Ama Son Nokta Konuldu… mask
Acun Ilıcalı Masterchef'te Para Dağıttı! Bir Değil Tam İki Ödül Birden Verildi! 700 Bin Lira Deniyordu Ama Son Nokta Konuldu…
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Eren Kaşıkçı Kimdir, Nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında, Evli Mi? mask
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Eren Kaşıkçı Kimdir, Nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında, Evli Mi?
MasterChef Büyük Final Bugün Mü? MasterChef Final Ne Zaman, Ödül Ne? MasterChef Şampiyonu Ne Kazanacak? mask
MasterChef Büyük Final Bugün Mü? MasterChef Final Ne Zaman, Ödül Ne? MasterChef Şampiyonu Ne Kazanacak?
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Hasan Biltekin Kimdir, Nereli? MasterChef Hasan Biltekin Kaç Yaşında, Evli Mi? mask
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Hasan Biltekin Kimdir, Nereli? MasterChef Hasan Biltekin Kaç Yaşında, Evli Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef’in Sergen İş Adamı Oluyor! Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni İşi! mask
Masterchef’in Sergen İş Adamı Oluyor! Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni İşi!
Arka Sokaklar’da Rıza Baba Kaosu Devam Ediyor! Mesut Komiser Rıza Baba’yı Vurdu Mu? Senaryo Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar’da Son…. mask
Arka Sokaklar’da Rıza Baba Kaosu Devam Ediyor! Mesut Komiser Rıza Baba’yı Vurdu Mu? Senaryo Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar’da Son….
Acun Ilıcalı Rest Çekip, All Star’a Almadı Ama Turabi Çamkıran Herkesi Şoka Soktu! Dünya’nın En Büyüğüne Gidiyor… Paraya Para Demeyecek! mask
Acun Ilıcalı Rest Çekip, All Star’a Almadı Ama Turabi Çamkıran Herkesi Şoka Soktu! Dünya’nın En Büyüğüne Gidiyor… Paraya Para Demeyecek!
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler!
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....
İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlı'dan Kahreden Haber! İlk Açıklama Anneden Geldi… Canından Bir Parçaydı, Son Durumu Üzüntüye Boğdu! mask
İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlı'dan Kahreden Haber! İlk Açıklama Anneden Geldi… Canından Bir Parçaydı, Son Durumu Üzüntüye Boğdu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status