Masterchef’in Sergen İş Adamı Oluyor! Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni İşi!
. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ile ilgili güncel ve son bilgiler haberimizde...
Geçtiğimiz hafta itibariyle TV8 ekranlarına veda eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ardından pek çok popüler isim bıraktı. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ise, yeni mesleği ile herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Sergen şimdi ne yapıyor? MasterChef Sergen’in yeni projesi ne? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 23:42 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.