Masterchef’in Sergen İş Adamı Oluyor! Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni İşi!

Geçtiğimiz hafta itibariyle TV8 ekranlarına veda eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ardından pek çok popüler isim bıraktı. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ise, yeni mesleği ile herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Sergen şimdi ne yapıyor? MasterChef Sergen’in yeni projesi ne? İşte, detaylar…



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