- 17 Oca 2022 - 15:40 G: 17 Oca 2022 - 15:44

Masterchef’in Sergen Öyle Bir İşe Geri Döndü Ki; Hayranları Şoktan Şoka Girecek! Kendi Ağzıyla Açıkladı… İşte Yeni Köfte İşi!

. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ile ilgili güncel ve son bilgiler haberimizde...

Geçtiğimiz hafta itibariyle TV8 ekranlarına veda eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ardından pek çok popüler isim bıraktı. Heyecanlı bir final ile ekran macerasını noktalayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yarışmacılarından biri olan Sergen ise, yeni mesleği ile herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Sergen şimdi ne yapıyor? MasterChef Sergen’in yeni projesi ne? İşte, detaylar…


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17 Oca 2022 - 15:40 - Masterchef Türkiye 2021

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