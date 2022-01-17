Masterchef Pelin Anne Oluyor! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet…” Demişti, Görenler Delirdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Pelin Zaman, anne oluyor! Danilo Şeflle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, daha sonra şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar’dan da ayrılma kararı almıştı. Şimdi ise görenleri delirten bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında güzelliğiyle konuşulan Pelin Zaman, yarışma sonrasında ise sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlanmıştı. Her paylaşımı olay olan Pelin Zaman, anne olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu! İşte milyonların içini kıpırtıdan o olay!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.