- 17 Oca 2022 - 15:35 G: 17 Oca 2022 - 15:56

Masterchef Pelin Anne Oluyor! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet…” Demişti, Görenler Delirdi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Pelin Zaman, anne oluyor! Danilo Şeflle aşk iddialarına “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, daha sonra şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar’dan da ayrılma kararı almıştı. Şimdi ise görenleri delirten bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında güzelliğiyle konuşulan Pelin Zaman, yarışma sonrasında ise sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlanmıştı. Her paylaşımı olay olan Pelin Zaman, anne olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu! İşte milyonların içini kıpırtıdan o olay!

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17 Oca 2022 - 15:35 Ankara- Yaşam

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