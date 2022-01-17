Arka Sokaklar’da Rıza Baba Kaosu Devam Ediyor! Mesut Komiser Rıza Baba’yı Vurdu Mu? Senaryo Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar’da Son….
Rıza Baba’ın vurulduğu ve ölüm kalım savaşı vermeye başladığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, Rıza Baba’yı vuran ismin Mesut olduğunun iddia edilmesi ise oldukça yakın uyandırdı. İşte Arka Sokaklar ve Rıza Baba'nın geleceği ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yılbaşı arasının ardından yeniden ekranlara geri dönen Arka Sokaklar dizisi, heyecanlı sahneleri ile seyircisini bir kez daha ekranlara kilitlemeyi başardı. Twitter’ı adeta ele geçiren Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 610. bölümü resmen izlenme rekoru kırdı. Rıza Baba’ın vurulduğu ve ölüm kalım savaşı vermeye başladığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, Rıza Baba’yı vuran ismin Mesut olduğunun iddia edilmesi ise, herkesi meraklandırmaya başladı! Peki, Mesut komiser Rıza Baba’yı vurdu mu? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 16:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.