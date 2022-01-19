Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum...

Yılbaşı arasının ardından yeniden ekranlara geri dönen Arka Sokaklar dizisi, heyecanlı sahneleri ile seyircisini bir kez daha ekranlara kilitlemeyi başardı. Twitter’ı adeta ele geçiren Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 610. bölümü resmen izlenme rekoru kırdı. Rıza Baba’ın vurulduğu ve ölüm kalım savaşı vermeye başladığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, Rıza Baba’yı vuran ismin Mesut olduğunun iddia edilmesi ise, herkesi meraklandırmaya başladı! Peki, Mesut komiser Rıza Baba’yı vurdu mu? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...