- 27 Mar 2022 - 16:22

Gönül Dağı Meryem Gerçekten Kör Mü? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler…

Gönül Dağı dizisi, en çok Meryem karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Meryem isimli kör bir kadını canlandıran Sevilay Gültekin’in eşsiz performansı ise oldukça takdir edilesi cinsten. Sizde Sevilay Gültekin ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, sıcacık hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Konusu kadar oyunculuk performansları da adından sıkça söz ettiren Gönül Dağı dizisi, en çok Meryem karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Meryem isimli kör bir kadını canlandıran Sevilay Gültekin’in eşsiz performansı ise, Gönül Dağı izleyicisini ünlü ismin gerçek yaşamında kör olup, olmadığına dair meraklandırıyor. Peki, Gönül Dağı Meryem gerçekten kör mü? Sevilay Gültekin kimdir? Sevilay Gültekin nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le ilgili bilinmeyenler…


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27 Mar 2022 - 16:22 - Magazin

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