Arka Sokaklar Rıza Baba Emekli Oluyor! Zafer Ergin İçin Son Karar Verildi! Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Rıza Baba emekli oluyor! Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza Baba karakteri için son karar verilirken; neden ayrıldığı da belli oldu! Arka Sokaklar dizisinden gelen bu acı haber ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölümde ise Rıza Baba’nın Mesut tarafından vurulduğu ve ölüm – kalım savaşı verdiği seyredilmişti. Birçok kişi Rıza Baba’yı Mesut’un vurmayacağını dile getirse bile taksicinin vermiş olduğu ön açıklama Mesut olduğunu göstermişti. Bunun yanında Mesut’un ceketi, saati ve silahının da Rıza Babayı vuran kişide bulunması Rıza Baba’nın Mesut tarafından vurulduğunu kanıtlamıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.