Arka Sokaklar Rıza Baba Emekli Oluyor! Zafer Ergin İçin Son Karar Verildi! Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Meğer…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölümde ise Rıza Baba’nın Mesut tarafından vurulduğu ve ölüm – kalım savaşı verdiği seyredilmişti. Birçok kişi Rıza Baba’yı Mesut’un vurmayacağını dile getirse bile taksicinin vermiş olduğu ön açıklama Mesut olduğunu göstermişti. Bunun yanında Mesut’un ceketi, saati ve silahının da Rıza Babayı vuran kişide bulunması Rıza Baba’nın Mesut tarafından vurulduğunu kanıtlamıştı. Peki, neler oluyor?

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