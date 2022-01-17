Acun Ilıcalı Rest Çekip, All Star’a Almadı Ama Turabi Çamkıran Herkesi Şoka Soktu! Dünya’nın En Büyüğüne Gidiyor… Paraya Para Demeyecek!

Survivor şampiyonlukları ile adını tüm dünyaya duyurmuş olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Yeni bir yarış hazırlığı içerisinde olduğunu tüm takipçilerine duyuran Turabi Çamkıran, müjdeyi patlattı. Takipçilerinin bir hayli sevindiği Turabi Çamkıran’ın yeni projesi, bakın ne çıktı! Peki, Turabi’nin yeni projesi ne? Turabi Çamkıran Survivor All Star 2022 yarışmasına mı dahi olacak? İşte, detaylar…



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