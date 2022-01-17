Survivor Nisa Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Yerden Yere Vurdu! Aynı Şeyi İki Kez… “Para Toplayalım da Alalım!” Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vurulan Bölükbaşı, dalga konusu oldu! Aynı şeyi iki kez yapan Nisa Bölükbaşı için ise “Para toplayalım da alalım” yorumları geldi. Acun Ilıcalı’nın bile fark etmeyeceği bir olayı fark eden seyirci, delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına 2020 yılında dahil olan Nisa Bölükbaşı, kazanma azmi, performansı ve sempatik halleriyle yüreklere kazınmıştı. Survivor yarışmasında Sercan’la anılan Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında ise Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenmişti. Barış Murat Yağcı’yla bu yaz ayrılan Nisa Bölükbaşı şimdide Ogeday Girişken’le anılmıştı! Aşk hayatı bir hayli karışık olan Nisa Bölükbaşı’nın bir şeyi iki kez yapması ise dalga konusu haline geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.