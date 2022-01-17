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17 Oca 2022 - 16:29

Survivor Nisa Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Yerden Yere Vurdu! Aynı Şeyi İki Kez… “Para Toplayalım da Alalım!” Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vurulan Bölükbaşı, dalga konusu oldu! Aynı şeyi iki kez yapan Nisa Bölükbaşı için ise “Para toplayalım da alalım” yorumları geldi. Acun Ilıcalı’nın bile fark etmeyeceği bir olayı fark eden seyirci, delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…