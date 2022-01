Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Kanı Dondu! Sürgüne Gönderecek… İşte Sürgüne Gidecek O İsimler!

Geçtiğimiz cumartesi yayın hayatına başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, formatında birtakım değişikliklere gitti. Sürgün kampı ile ada yaşantısını daha da zorlaştıran Survivor’ın yeni formatını Acun Ilıcalı, ilk konsey gecesi açıkladı. Peki, Survivor All Star 2022 yarışması kuralları neler? Survivor All Star 2022 sürgün kampı nedir? Survivor All Star 2022 sürgün kampına kim gitti? İşte, detaylar…