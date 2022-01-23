Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sürgün Adası Kararına Şok İtiraz Geldi! Demet Akalın'nın Sözleri Dominik'te Yankılandı! "Zevksiz"
Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek…Geçtiğimiz cumartesi yayın hayatına başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, formatında birtakım değişikliklere gitti. Sürgün kampı ile ada yaşantısını daha da zorlaştıran Survivor’ın yeni formatını Acun Ilıcalı, ilk konsey gecesi açıkladı. İşte yepyeni konsept ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz cumartesi yayın hayatına başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, formatında birtakım değişikliklere gitti. Sürgün kampı ile ada yaşantısını daha da zorlaştıran Survivor’ın yeni formatını Acun Ilıcalı, ilk konsey gecesi açıkladı.
Peki, Survivor All Star 2022 yarışması kuralları neler? Survivor All Star 2022 sürgün kampı nedir?
Acun Ilıcalı'nın bu kararına yarışmacıların yanında bir izleyici isyan etti. İsyan eden isimler arasında ise Survivor bağımlısı Demet Akalın'dan İtiraz geldi. Yaptığı paylaşımda, "Tad vermioo" diyerek eleştiride bulundu. İşte o paylaşım ve tokat gibi ikaz niteliğinde o sözler...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...
23 Oca 2022 - 23:36 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.