- 23 Oca 2022 - 23:36

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sürgün Adası Kararına Şok İtiraz Geldi! Demet Akalın'nın Sözleri Dominik'te Yankılandı! "Zevksiz"

Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek…Geçtiğimiz cumartesi yayın hayatına başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, formatında birtakım değişikliklere gitti. Sürgün kampı ile ada yaşantısını daha da zorlaştıran Survivor’ın yeni formatını Acun Ilıcalı, ilk konsey gecesi açıkladı. İşte yepyeni konsept ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz cumartesi yayın hayatına başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, formatında birtakım değişikliklere gitti. Sürgün kampı ile ada yaşantısını daha da zorlaştıran Survivor’ın yeni formatını Acun Ilıcalı, ilk konsey gecesi açıkladı.

Peki, Survivor All Star 2022 yarışması kuralları neler? Survivor All Star 2022 sürgün kampı nedir? 

Acun Ilıcalı'nın bu kararına yarışmacıların yanında bir izleyici isyan etti. İsyan eden isimler arasında ise Survivor bağımlısı Demet Akalın'dan İtiraz geldi. Yaptığı paylaşımda, "Tad vermioo" diyerek eleştiride bulundu. İşte o paylaşım ve tokat gibi ikaz niteliğinde o sözler...

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23 Oca 2022 - 23:36 - Gündem

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